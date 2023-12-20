Росіяни вдарили по ТЕС поблизу лінії фронту: пошкоджено обладнання станції

Російська армія сьогодні, 20 грудня, обстріляла одну з теплових електростанцій, яка розташована поблизу лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " ДТЕК ".

"Ворог продовжує здійснювати терористичні атаки по енергетичних об'єктах України", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що після інтенсивного обстрілу вкотре постраждала одна з теплоелектростанцій "ДТЕК" у прифронтовій області.

"На щастя, обійшлося без постраждалих", - додали в компанії.

Це вже дев'ята атака на станцію

Обладнання підприємства зазнало пошкоджень. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків.

У "ДТЕК" повідомили, що за останні два місяці це вже дев'ята атака на прифронтову теплоелектростанцію.

Російські обстріли енергетичної інфраструктури України

Російські окупанти з жовтня 2022 року та майже до березня 2023 року масовано обстрілювали енергетичну систему України. Ворог намагався спричинити блекаут. Внаслідок численних атак деякі енергетичні об'єкти були сильно пошкоджені, а в по всій країні запроваджували планові чи аварійні відключення світла.

Тим часом "Укренерго" готується найближчим часом відключати боржників, які споживають електроенергію на балансуючому ринку та не сплачують за неї. Наразі відповідна заборгованість становить понад 30 млрд гривень.