Росіяни вдарили по Сумській області з мінометів та САУ: є пошкодження

Російські війська в чергове масовано обстріляли прикордоння Сумської області. Ворог застосував міномети та артилерію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Також зі ствольної артилерії росіяни вели вогонь по Білопільській громаді. Там розірвалося десять снарядів.

Вранці 30 листопада окупанти продовжили обстріл. По Краснопільській громаді ворог випустив десять снарядів із самохідної артелірійської установки.

Так, учора близько 23:00 росіяни зі 120-мм мінометів обстріляли Миропільську громаду. Зафіксовано 16 "прильотів". Внаслідок обстрілів пошкоджено домогосподарство, а також спалахнула пожежа.

Раніше повідомлялося, що російські війська протягом доби завдавали ракетних та артилерійських ударів по території Харківської області. Внаслідок ворожих атак є руйнування будинків та квартир.

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