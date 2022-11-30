Россияне ударили по Сумской области из минометов и САУ: есть повреждения

Российские войска в очередной раз массированно обстреляли приграничье Сумской области. Враг применил минометы и артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Также из ствольной артиллерии россияне вели огонь по Белопольской общине. Там разорвалось 10 снарядов.

Утром 30 ноября оккупанты продолжили обстрелы. По Краснопольской общине враг выпустил десять снарядов из самоходной артиллерийской установки.

Так, вчера около 23:00 россияне из 120-мм минометов обстреляли Миропольскую общину. Зафиксировано 16 "прилетов". В результате обстрелов повреждено домохозяйство, а также вспыхнул пожар.

Ранее сообщалось, что российские войска в течение суток наносили ракетные и артиллерийские удары по территории Харьковской области. В результате вражеских атак есть разрушение домов и квартир.

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