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Россияне ударили по Сумской области из минометов и САУ: есть повреждения

Фото: россияне ударили по Сумскую области из минометов и САУ (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска в очередной раз массированно обстреляли приграничье Сумской области. Враг применил минометы и артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Так, вчера около 23:00 россияне из 120-мм минометов обстреляли Миропольскую общину. Зафиксировано 16 "прилетов". В результате обстрелов повреждено домохозяйство, а также вспыхнул пожар.

Фото: последствия обстрелов Миропольской общины (t.me/Zhyvytskyy)

Утром 30 ноября оккупанты продолжили обстрелы. По Краснопольской общине враг выпустил десять снарядов из самоходной артиллерийской установки.

Также из ствольной артиллерии россияне вели огонь по Белопольской общине. Там разорвалось 10 снарядов.

Последствия утренних обстрелов уточняются.

Ранее сообщалось, что российские войска в течение суток наносили ракетные и артиллерийские удары по территории Харьковской области. В результате вражеских атак есть разрушение домов и квартир.

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Российская ФедерацияСумская область