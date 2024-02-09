Окупанти вдарили "Шахедами" по агропідприємству на півдні України, спалахнула пожежа

Російські окупанти в ніч на 9 лютого атакували "Шахедами" південь України. У Миколаївській області був удар по агропідприємству.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону та голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма у Telegram.
"У нашій зоні відповідальності атака характеризувалася стрімким розвитком подій. Протягом фактично години відпрацьовано було досить результативно силами ППО. Зосереджений удар був в напрямку Херсонської області, там 4 БПЛА були знищені і один у Миколаївській області", - зазначила речниця.
Вона наголосила, що внаслідок атаки також було влучання. Як сказала Гуменюк, був удар по агропідприємству, спалахнула пожежу, які вже ліквідували.
Голова Миколаївської ОВА підтверджує роботу ППО в регіоні та влучання. За його словами, ворог атакував "Шахедами" село Олександрівка Горохівської громади.
Внаслідок атаки на фермерському господарстві виникла пожежа, пошкоджено три вантажних автомобілі, автобус та склади. Станом на 6:15 вогонь ліквідували, постраждалих немає.
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що цієї ночі російські загарбники випустили по Україні 16 ударних дронів типу "Шахед". Наша протиповітряна оборона збила 10 безпілотників. ППО працювала у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.
Відомо, що у Харківській області були "прильоти". Внаслідок атаки горіли готель та ресторан, а також автомобілі. Постраждав охоронець, йому надали медичну допомогу на місці.
Як повідомила Харківська ОВА, у регіоні внаслідок інших ударів пошкоджені приватні житлові будинки, триповерхова будівля комплексу відпочинку, їдальня.
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