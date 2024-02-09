Оккупанты ударили "Шахедами" по агропредприятию на юге Украины, вспыхнул пожар

Российские оккупанты в ночь на 9 февраля атаковали "Шахедами" юг Украины. В Николаевской области был удар по агропредприятию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона и главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.
"В нашей зоне ответственности атака характеризовалась стремительным развитием событий. В течение фактически часа отработано было достаточно результативно силами ПВО. Сосредоточен удар был в направлении Херсонской области, там 4 БПЛА были уничтожены и один в Николаевской области", - отметила спикер.
Она подчеркнула, что в результате атаки также было попадание. Как сказала Гуменюк, был удар по агропредприятию, вспыхнул пожар, который уже ликвидировали.
Глава Николаевской ОВА подтверждает работу ПВО в регионе и попадание. По его словам, враг атаковал "Шахедами" село Александровка Гороховской общины.
В результате атаки на фермерском предприятии возник пожар, повреждены три грузовых автомобиля, автобус и склады. По состоянию на 6:15 огонь ликвидировали, пострадавших нет.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что этой ночью российские захватчики выпустили по Украине 16 ударных дронов типа "Шахед". Наша противовоздушная оборона сбила 10 беспилотников. ПВО работала в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях.
Известно, что в Харьковской области были "прилеты". В результате атаки горели гостиница и ресторан, а также автомобили. Пострадал охранник, ему оказали медицинскую помощь на месте.
Как сообщила Харьковская ОВА, в регионе в результате других ударов повреждены частные жилые дома, трехэтажное здание комплекса отдыха, столовая.
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