Оккупанты ударили "Шахедами" по агропредприятию на юге Украины, вспыхнул пожар

"В нашей зоне ответственности атака характеризовалась стремительным развитием событий. В течение фактически часа отработано было достаточно результативно силами ПВО. Сосредоточен удар был в направлении Херсонской области, там 4 БПЛА были уничтожены и один в Николаевской области", - отметила спикер.

Она подчеркнула, что в результате атаки также было попадание. Как сказала Гуменюк, был удар по агропредприятию, вспыхнул пожар, который уже ликвидировали.

Глава Николаевской ОВА подтверждает работу ПВО в регионе и попадание. По его словам, враг атаковал "Шахедами" село Александровка Гороховской общины.

В результате атаки на фермерском предприятии возник пожар, повреждены три грузовых автомобиля, автобус и склады. По состоянию на 6:15 огонь ликвидировали, пострадавших нет.

Что известно о ночной атаке

Воздушные силы ВСУ сообщили, что этой ночью российские захватчики выпустили по Украине 16 ударных дронов типа "Шахед". Наша противовоздушная оборона сбила 10 беспилотников. ПВО работала в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях.

Известно, что в Харьковской области были "прилеты". В результате атаки горели гостиница и ресторан, а также автомобили. Пострадал охранник, ему оказали медицинскую помощь на месте.

Как сообщила Харьковская ОВА, в регионе в результате других ударов повреждены частные жилые дома, трехэтажное здание комплекса отдыха, столовая.