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Росіяни вдарили по селу під Торецьком, загинули троє осіб

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Донецька область, Неділя 23 жовтня 2022 15:57
Росіяни вдарили по селу під Торецьком, загинули троє осіб Фото: наслідки обстрілу Курдюмівки (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Юлія Бойко

Російські окупанти в ніч проти 23 жовтня з важкої артилерії обстріляли Курдюмівку (Торецька громада, Донецька область). В результаті загинули троє осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

За його словами, артилерійські снаряди знищили два будинки. Під завалами одного з них загинуло подружжя, у пожежі в другому будинку - ще один чоловік.

"Це ще один з численних російських воєнних злочинів на нашій землі. Ніхто не може почуватися в безпеці на Донеччині, особливо жителі прифронтових громад. Прошу всіх - евакуюйтеся. Не перетворюйте себе на ціль для росіян", - додав Кириленко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у звільненому Святогірську під час розмінування загинув рятувальник.

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