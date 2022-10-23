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Россияне ударили по селу под Торецком, погибли три человека

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Донецкая область, Воскресенье 23 октября 2022 15:57
Россияне ударили по селу под Торецком, погибли три человека Фото: последствия обстрела Курдюмовки (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Юлия Бойко

Российские оккупанты в ночь на 23 октября из тяжелой артиллерии обстреляли Курдюмовку (Торецкая община, Донецкая область). В результате погибли три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.

По его словам, артиллерийские снаряды уничтожили два дома. Под завалами одного из них погибли супруги, в пожаре во втором доме - еще один мужчина.

"Это еще одно из многочисленных российских военных преступлений на нашей земле. Никто не может чувствовать себя в безопасности в Донецкой области, особенно жители прифронтовых общин. Прошу всех - эвакуируйтесь. Не превращайте себя в мишень для россиян", - добавил Кириленко.

Напомним, ранее сообщалось, что в освобожденном Святогорске при разминировании погиб спасатель.

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