Росіяни вдарили по селу під Херсоном: троє загиблих

"На жаль, травми, несумісні з життям отримала 59-річна жителька", - розповів голова ОВА Олександр Прокудін.

Пізніше в Херсонській обласній прокуратурі додали, що під час проведення слідчих дій правоохоронцями встановлено загибель ще двох місцевих чоловіків 1970 і 1956 р.н.

Обстріли Херсонської області

Російські окупанти день у день обстрілюють Херсон та область. Так буквально сьогодні, 30 листопада, російська армія атакувала село Даріївка Херсонської області. Під обстріл потрапили дитсадок та лікарня, четверо людей поранено. А 29 листопада окупанти обстріляли українських медиків у селищі Кіндійка Херсонської області. Фельдшер дістала поранення.

Крім того, російські війська, окрім правобережжя, розпочали обстріли лівобережжя Херсонської області. Таким чином, за даними ОВА, вони намагаються зупинити українські війська після їхнього закріплення на кількох плацдармах на окупованій території регіону.