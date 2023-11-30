Росіяни обстріляли дитсадок та лікарню в селі під Херсоном: четверо поранених

Опівночі на четвер, 30 листопада, російська армія атакувала село Дарʼївка Херсонської області. Під обстріл потрапили дитсадок та лікарня, четверо людей поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА .

"Ворожим вогнем пошкоджено з десяток житлових будинків, дитсадок та лікарню. У власних оселях постраждали четверо місцевих жителів", - йдеться в повідомленні.

Швидкою до лікарні шпиталізували 59-річного чоловіка та 75-річну жінку.

"Їх стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Ще двом жінкам, 75 та 66 років, медичну допомогу надали на місці. Від госпіталізації вони відмовилися", - додали в ОВА.

Обстріли Херсона та області

Російські війська постійно обстрілюють Херсон та область. Ситуація з атаками правобережжя загарбниками настільки серйозна, що знаходиться на контролі у президента України Володимира Зеленського. Наприклад, 19 листопада, в результаті обстрілу Херсона постраждали четверо дорослих та одна дитина. А 18 листопада, у Херсоні через обстріл поранення отримав волонтер.

Крім того, російські війська, окрім правобережжя, розпочали обстріли лівобережжя Херсонської області. Таким чином, за даними ОВА, вони намагаються зупинити українські війська після їхнього закріплення на кількох плацдармах на окупованій території регіону.