Россияне ударили по селу в Черниговской области

Сегодня, 26 февраля, днем российские оккупанты обстреляли из минометов село Елино Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Север" в Telegram .

По информации военных, с 14:55 по 15:10 поступила информация о восьми "прилетах", предварительно из миномета 120 мм, по селу Елино.

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация уточняется", - сказано в сообщении.