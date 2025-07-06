Росіяни вдарили по рятувальниках під час гасіння пожеж у Харкові та Херсоні

Росіяни атакували рятувальників під час виконання завдань у Харкові та Херсоні вночі 6 липня. На щастя, вогнеборці не постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Як зазначається, у Харкові вночі ворог вдарив по місту за допомогою дронів. Після прибуття рятувальників на місце пожежі окупанти завдали повторного удару. Було пошкоджено пожежну автоцистерну.

"Особовий склад не постраждав - вогнеборці вчасно спустилися в укриття", - йдеться у повідомленні.

У Херсоні вранці після обстрілу міста на території АЗС виникла пожежа.

"Під час її гасіння ворог цілеспрямовано атакував рятувальників повторно. Унаслідок удару пошкоджено автоцистерну", - повідомили в ДСНС.

Фото: росіяни вдарили по рятувальниках у Харкові та Херсоні (t.me/dsns_telegram)