Росіяни вдарили по рятувальниках під час гасіння пожеж у Харкові та Херсоні
Росіяни атакували рятувальників під час виконання завдань у Харкові та Херсоні вночі 6 липня. На щастя, вогнеборці не постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Як зазначається, у Харкові вночі ворог вдарив по місту за допомогою дронів. Після прибуття рятувальників на місце пожежі окупанти завдали повторного удару. Було пошкоджено пожежну автоцистерну.
"Особовий склад не постраждав - вогнеборці вчасно спустилися в укриття", - йдеться у повідомленні.
У Херсоні вранці після обстрілу міста на території АЗС виникла пожежа.
"Під час її гасіння ворог цілеспрямовано атакував рятувальників повторно. Унаслідок удару пошкоджено автоцистерну", - повідомили в ДСНС.
Фото: росіяни вдарили по рятувальниках у Харкові та Херсоні (t.me/dsns_telegram)
Обстріл України
Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, РФ випустила по Україні 157 дронів та чотири зенітні керовані ракети С-300. Сили протиповітряної оборони знешкодили 117 дронів.
Під ударом ворога цієї ночі були Харків та Запоріжжя. Також росіяни атакували Київську область. Внаслідок атаки троє людей постраждали. Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки.
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