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Росіяни вдарили по рятувальниках на Донеччині: які наслідки

Україна, Четвер 05 червня 2025 12:19
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Росіяни вдарили по рятувальниках на Донеччині: які наслідки Фото: на Донеччині окупанти обстріляли рятувальників під час гасіння пожежі(facebook/DSNS.GOV.UA)
Автор: Ірина Глухова

Окупанти знову обстріляли рятувальників. Цього разу під атаку потрапили працівники ДСНС на Донеччині вночі, 5 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.

За інформацією ДСНС, російські війська відкрили вогонь по рятувальниках, які ліквідовували пожежу у Слов’янську, спричинену попереднім влучанням.

Внаслідок атаки поранено водія пожежно-рятувальної частини, його оперативно доставили до лікарні. Також серйозних пошкоджень зазнала пожежна автоцистерна.

"Цинізм ворога не знає меж", - зазначили в ДСНС.

Фото: на Донеччині окупанти обстріляли рятувальників під час гасіння пожежі(facebook/DSNS.GOV.UA)

Атака на рятувальників

Російські війська продовжують порушувати міжнародне право, цілеспрямовано обстрілюючи цивільних і рятувальні служби.

В ніч на 2 червня російські окупанти завдали прицільного удару по підрозділу рятувальників у Нікополі, Дніпропетровської області. Під час прибуття медиків ворог завдав другого удару.

Також російська армія обстріляла українських рятувальників, котрі в цей час ліквідували наслідки попередньої атаки окупантів у Херсоні.

15 березня минулого року, російські війська обстріляли Одесу із застосуванням балістичних ракет "Іскандер-М". Ціллю терористів з РФ була цивільна інфраструктура.

Після цього інтервенти повторно вдарили по місту, коли на місце прибули медики та рятувальники. Було відомо про велику кількість постраждалих, були загиблі.

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