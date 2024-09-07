Росіяни вдарили по ринку у Костянтинівці: є загиблі та поранені

Росіяни обстріляли ринок у Костянтинівці Донецької області 7 вересня. Це вже не перший обстріл ринку у місті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу", місцеві Telegram-канали, Telegram голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
"Уранці 7 вересня Костянтинівку обстріляли російські війська", - пише видання.
Як зазначають журналісти з посиланням на очевидців, внаслідок удару є загиблі та поранені, знову під ударом був ринок.
За даними місцевих Telegram-каналів, було чутно від 8 до 10 вибухів.
Три людини загинули і три поранені внаслідок обстрілу Костянтинівки 7 вересня.
"Росіяни обстріляли місто з артилерії, вбили трьох чоловіків від 24 до 69 років. Три людини отримали легкі поранення, їм надано необхідну медичну допомогу", - розповів голова ОВА Вадим Філашкін.
Крім того, пошкоджені багатоповерхівка, адмінбудівля, крамниця, аптека, 6 автомобілів і 3 лінії електропередач.
Російські війська не вперше обстрілюють Костянтинівку на Донеччині. Наприклад, 9 серпня російські окупанти завдали удару по супермаркету "Екомаркет" у Костянтинівці. Тоді повідомлялося про велику кількість жертв та постраждалих.
Нагадаємо, 6 вересня 2023 року російські війська також атакували ринок у Костянтинівці. Тоді повідомлялося про 16 загиблих та 30 поранених.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.