UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни вдарили по ринку у Костянтинівці: є загиблі та поранені

Фото: окупанти вдарили по ринку у Костянтинівці 7 вересня (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни обстріляли ринок у Костянтинівці Донецької області 7 вересня. Це вже не перший обстріл ринку у місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу", місцеві Telegram-канали, Telegram голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

"Уранці 7 вересня Костянтинівку обстріляли російські війська", - пише видання.

Як зазначають журналісти з посиланням на очевидців, внаслідок удару є загиблі та поранені, знову під ударом був ринок.

За даними місцевих Telegram-каналів, було чутно від 8 до 10 вибухів.

Троє загиблих та троє поранених

Три людини загинули і три поранені внаслідок обстрілу Костянтинівки 7 вересня.

"Росіяни обстріляли місто з артилерії, вбили трьох чоловіків від 24 до 69 років. Три людини отримали легкі поранення, їм надано необхідну медичну допомогу", - розповів голова ОВА Вадим Філашкін.

Крім того, пошкоджені багатоповерхівка, адмінбудівля, крамниця, аптека, 6 автомобілів і 3 лінії електропередач.
 

Обстріли Костянтинівки

Російські війська не вперше обстрілюють Костянтинівку на Донеччині. Наприклад, 9 серпня російські окупанти завдали удару по супермаркету "Екомаркет" у Костянтинівці. Тоді повідомлялося про велику кількість жертв та постраждалих.

Нагадаємо, 6 вересня 2023 року російські війська також атакували ринок у Костянтинівці. Тоді повідомлялося про 16 загиблих та 30 поранених.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьВійна в Україні