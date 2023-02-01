Росіяни вдарили ракетою по Слов'янську: постраждало підприємство

За його словами, росіяни завдали удару близько 11:30. Попередньо, окупанти випустили ракету С-300, яка влучила у приватне підприємство на вулиці Добровольського. Компанія займалася виробництвом меблів.

Постраждали цехи та автомобіль охоронця. На щастя, обійшлося без жертв.

"Переконливо прошу проявляти обачливість! Пам'ятаємо, що денні обстріли - найнебезпечніші через присутність людей на вулицях", - зазначив Лях.