UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни вдарили ракетою по Слов'янську: постраждало підприємство

Фото: Слов'янськ потрапив під ракетний удар (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти завдали ракетного удару по Слов'янську (Донецька область). Внаслідок обстрілу постраждало приватне підприємство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Вадима Ляха в Facebook.

За його словами, росіяни завдали удару близько 11:30. Попередньо, окупанти випустили ракету С-300, яка влучила у приватне підприємство на вулиці Добровольського. Компанія займалася виробництвом меблів.

Постраждали цехи та автомобіль охоронця. На щастя, обійшлося без жертв.

"Переконливо прошу проявляти обачливість! Пам'ятаємо, що денні обстріли - найнебезпечніші через присутність людей на вулицях", - зазначив Лях.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів окупантів за минулу добу загинули четверо жителів Донецької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьракетный ударракети