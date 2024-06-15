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Росіяни вдарили ракетою по Шостці: є жертва та семеро поранених

Суми, Субота 15 червня 2024 09:47
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Росіяни вдарили ракетою по Шостці: є жертва та семеро поранених Фото: РФ завдала ракетного удару по Шостці 14 червня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська завдали ракетного удару по Шостці Сумської області у п'ятницю, 14 червня. Є жертва та багато поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА, ОК "Північ".

"Шосткинська громада: ворог наніс ракетний удар по Шосткинській громаді. Попередньо, одна людина загинула, четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості", - повідомили в ОВА 14 червня.

Кількість поранених зросла

Вже в суботу, 15 червня, в ОК "Північ" повідомили про 7 поранених.

"В результаті обстрілу загинула одна цивільна особа та сім отримали поранення, пошкоджено промислові споруди", - зазначили військові.

Обстріли Сумської області

Російські війська постійно обстрілюють прикордонні райони Сумської області та місто Суми. Ситуація загострилася після того, як росіяни розпочали новий наступ у прикордонних районах Харківської області.

При цьому прикордонники не відкидають розширення зони бойових дій. Як зазначав раніше спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко, "ніколи не можна виключати, що ворог захоче або зможе перекинути або розширити зону бойових дій за іншими напрямками, зокрема в межах Харківської області або навіть Сумської".

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