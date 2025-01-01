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Росіяни вдарили ракетою під Одесою: пошкоджено адмінбудівлю, є постраждалий

Фото: окупанти вдарили ракетою по Одеському району 31 грудня, є постраждалий (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

31 грудня російські війська вдарили по Одеському району. Атакою пошкоджено адмінбудівлю, є постраждалий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

"Учора вдень російський агресор атакував крилатою ракетою Одеський район", - йдеться у повідомленні. 

За даними військових, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено адмінбудівлю агрофірми.

"Постраждала одна цивільна людина", - зазнчили в Силах оборони півдня.

Атака РФ по Україні

Російські війська почали атакувати Україну з вечора 31 грудня. Зокрема, Запорізька область зазнала ворожих повітряних ударів напередодні ввечері. Через російську атаку в одному з населених пунктів постраждали цивільні об'єкти, сталися пожежі в будинках.

За даними Повітряних сил ЗСУ Росія запустила по Україні 111 дронів-камікадзе з чотирьох напрямків. Пошкодження через падіння уламків є і в Києві, постраждали шестеро людей.

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