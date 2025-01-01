Росіяни вдарили ракетою під Одесою: пошкоджено адмінбудівлю, є постраждалий

31 грудня російські війська вдарили по Одеському району. Атакою пошкоджено адмінбудівлю, є постраждалий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.
"Учора вдень російський агресор атакував крилатою ракетою Одеський район", - йдеться у повідомленні.
За даними військових, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено адмінбудівлю агрофірми.
"Постраждала одна цивільна людина", - зазнчили в Силах оборони півдня.
Російські війська почали атакувати Україну з вечора 31 грудня. Зокрема, Запорізька область зазнала ворожих повітряних ударів напередодні ввечері. Через російську атаку в одному з населених пунктів постраждали цивільні об'єкти, сталися пожежі в будинках.
За даними Повітряних сил ЗСУ Росія запустила по Україні 111 дронів-камікадзе з чотирьох напрямків. Пошкодження через падіння уламків є і в Києві, постраждали шестеро людей.
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