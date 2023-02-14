Росіяни вдарили ракетами по Краматорську і Костянтинівці (фото наслідків)
Російські війська завдали двох ударів по Краматорську і Костянтинівці Донецької області. Поранена цивільна людина, є пошкодження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
За його словами, у Костянтинівці - за попередніми оперативними даними - поранили цивільну людину та пошкодили палац культури, у якому зараз працює Центр видачі гуманітарної допомоги.
Тим часом у Краматорську окупанти вразили приміщення медичного закладу.
Фото: 14 лютого росіяни вдарили ракетами по Краматорську і Костянтинівці (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Нагадаємо, нещодавно місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів у Краматорську і Костянтинівці.
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