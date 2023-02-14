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Россияне ударили ракетами по Краматорску и Константиновке (фото последствий)

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Донецкая область, Вторник 14 февраля 2023 14:26
Россияне ударили ракетами по Краматорску и Константиновке (фото последствий) Фото: 14 февраля россияне ударили ракетами по Краматорску и Константиновке (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска нанесли два удара по Краматорску и Константиновке Донецкой области. Раненый гражданский человек, есть повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

По его словам, в Константиновке, по предварительным оперативным данным, ранили гражданского человека и повредили дворец культуры, в котором сейчас работает Центр выдачи гуманитарной помощи.

Тем временем в Краматорске оккупанты поразили помещение медицинского учреждения.

Фото: 14 февраля россияне ударили ракетами по Краматорску и Константиновке (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Напомним, недавно местные жители сообщали о звуках взрывов в Краматорске и Константиновке.

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