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Росіяни вдарили протикорабельною ракетою по Мерефі під Харковом: є постраждала

Архівне фото: Росіяни вдарили протикорабельною ракетою по Мерефі (facebook com)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні ввечері, 3 квітня, завдала ракетного удару по Мерефі в Харківській області. Унаслідок цього постраждала жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Близько 18:20 Збройні сили РФ завдали ракетного удару по Мерефі. Пошкоджень зазнали будівлі цивільного підприємства. 

Зазначається, що сталася пожежа, у будинках вибито вікна, пошкоджено дахи. Також поранення отримала 55-річна жінка.

Фото: Наслідки удару (t.me/prokuratura_kharkiv)

За попередніми даними, атака була здійснена протикорабельною ракетою Х-59МК. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Росіяни обстрілюють населені пункти в Україні

Російські війська 2 квітня атакували село Новоосинове Куп'янського району. На місці загинув 59-річний чоловік, а його 11-річний син помер у лікарні 3 квітня.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов сказав, що російські окупанти посилили обстріли Харківської області. Це стосується низки районів регіону.

Також унаслідок нічних російських ракетних і бомбових ударів по Селидовому та Миколаївці Донецької області було зафіксовано понад 50 руйнувань і 3 людини дістали поранення.

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