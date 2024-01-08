Росіяни вдарили по промисловим об'єктам Харкова: виникла пожежа, є поранена

Російські терористи вранці 8 січня атакували промислові об'єкти Харкова. На одному з них внаслідок ворожого удару виникла пожежа, постраждала жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Ігоря Терехова.

"Цього ранку ворог бив по промисловим обʼєктам міста. Є пожежа та на даний момент одна постраждала жінка", - повідомив Терехов.

За його словами наразі пожежу ліквідують рятувальники, з пораненою працюють медики.

Удари РФ по Харкову

Найчастіше російські війська б'ють Харковом з Білгорода.

Так, зранку 8 січня у Харкові вкотре прогриміли вибухи. Начальник Харківської ОВА Олег Синегубов повідомив про удари по місту.

За його словами, окупанти завдали мінімум 4 удари по Харкову. Тип озброєння встановлюється.

Вчора, 7 січня, росіяни ввечері вдарили по Харкову ракетами. Попередньо - "С-300".

Також вибухи були у місті та області 6 січня. За словами начальника Харківської ОВ Олега Синєгубова, росіяни вдарили ракетами С-300 між населеними пунктами у Харківському районі.