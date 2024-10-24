Росіяни вдарили по пошті в Донецькій області: є загиблі та поранений (фото)

Російські окупанти вдарили по поштовому відділенню в Донецькій області. В результаті ворожої атаки є загиблі та поранений.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Донецької обласної прокуратури.
Співробітники прокуратури повідомили, що сьогодні близько 16:30 російська армія обстріляла селище Олексієво-Дружківка Краматорського району.
"Мішенню для ворога став об’єкт цивільної інфраструктури - одне з місцевих поштових відділень. Внаслідок ворожої атаки 19-річний працівник та громадянин 21 року отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям", - повідомили правоохоронці.
Ще одного чоловіка 37 років було доставлено до медичного закладу з мінно-вибуховою травмою. Наразі йому надається кваліфікована допомога.
Наразі на місці події триває розбір завалів та проводяться пошукові роботи.
Нагадаємо, що за останню добу росіяни втратили на фронті понад 1000 солдатів, а також чимало техніки.
Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.