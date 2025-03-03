Росіяни вдарили по полігону ЗСУ. Генерал Драпатий відреагував та оголосив про перевірку

Що передувало

Напередодні у ЗМІ почала ширитись інформація про ворожий удар під час шикування бійців 157-ї окремої механізованої бригади ЗСУ на полігоні "Новомосковський" у Самарському районі Дніпропетровської області. Зокрема у Міноборони РФ заявили про обстріл полігону з ОТРК "Іскандер-М".

Тоді українське командування не підтверджувало інформацію про удар, а також не повідомляло про поранених.

Що заявив Драпатий

"Трагедія на полігоні - це жахливий наслідок ворожого удару. Війна вимагає швидких рішень, відповідальності та нових стандартів безпеки, інакше ми втрачаємо більше, ніж маємо", - написав він, таким чином підтвердивши удар по полігону.

Водночас він не розкрив деталей, де саме сталась трагедія та яка кількість жертв та постраждалих. За його словами, наразі триває розслідування обставин трагедії і він особисто стежить за кожним кроком, щоб з’ясувати все посекундно.

"Чекав на перші дані, щоб не бути голослівним, і тепер маю попередити: кожен, хто ухвалював рішення в той день, і кожен, хто не ухвалював їх вчасно, - усі понесуть відповідальність. Ніхто не сховається за поясненнями чи формальними рапортами", - повідомив командувач Сухопутних військ.

Він заявив, що вже призначив незалежну перевірку за участі військової контррозвідки, щоб жодна деталь не залишилася поза увагою, а винні були названі і не змогли "відмазатися".

"Я вимагатиму найсуворішого покарання. Тих, хто роками війни продовжує халатно та формально виконувати свої обов’язки, тих, хто “затягує” військових у застарілі процедури, нехтуючи їхньою безпекою, тих, хто самостверджується не в бою, а гноблячи підлеглих, - усі вони ганьблять Збройні сили України", - написав він.

Заява Сухопутних військ

Як повідомили у Сухопутних військах, 1 березня один з їх підрозділів став ціллю ворожого ракетного удару.

На жаль, в результаті удару є загиблі та поранені. Однак їх кількість не розголошується.

"Командування та особовий склад Сухопутних військ ЗСУ висловлює глибокі співчуття близьким та знайомим військовослужбовців, які загинули внаслідок цього ракетного удару", - сказано у повідомленні.

За даними Сухопутних військ, наразі триває ретельна перевірка та встановлення всіх обставин події. Військовій службі правопорядку та правоохоронним органам надається вся необхідна інформація для забезпечення максимальної прозорості розслідування.

"Нагадуємо, що російські окупанти здійснюють не лише ракетні, але й інформаційно-психологічні атаки. Закликаємо всіх громадян та представників медіа не піддаватися на маніпуляції ворога та не поширювати неперевірену інформацію", - сказано у заяві.