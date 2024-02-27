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Росіяни вдарили по підприємству в Курахівській громаді: є загиблий, багато поранених

Архівне фото: Росіяни вдарили по підприємству в Курахівській громаді (facebook com)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 27 лютого, вдарили по Курахівській громаді в Донецькій області. Унаслідок цього загинула людина, ще п'ятеро дістали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Били з артилерії

Росіяни обстріляли зі ствольної артилерії Курахівську міську територіальну громаду. У зоні ураження опинилося приватне підприємство. 

32-річний співробітник через отримані тілесні ушкодження помер дорогою до медичного закладу. Ще трьох чоловіків і двох жінок віком від 55 до 70 років госпіталізували з осколковими пораненнями кінцівок і шиї, переломом, розривом артерії та проникаючими ранами грудної клітки. 

Фото: Наслідки ударів (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Один із постраждалих зараз перебуває у важкому стані. Крім того, вибухами пошкоджено будівлю підприємства та автомобілі.

Розпочато розслідування

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Прокурори продовжують вживати всіх можливих і належних заходів для фіксації воєнних злочинів РФ проти мирного населення регіону.

Росія обстрілює населені пункти України

Російські війська у вівторок вдень, 27 лютого, обстріляли село Велетенське Херсонської області. Унаслідок атаки загинула місцева жителька.

Також через сьогоднішній обстріл окупантів у Сумській області загинули двоє поліцейських. Ще шестеро слідчих дістали поранення, зараз вони перебувають у лікарні.

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