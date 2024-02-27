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Россияне ударили по предприятию в Кураховской громаде: есть погибший, много раненых

Архивное фото: Россияне ударили по предприятию в Кураховской громаде (facebook com)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 27 февраля, ударили по Кураховской громаде в Донецкой области. В результате этого погиб человек, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Били из артиллерии

Россияне обстреляли из ствольной артиллерии Кураховскую городскую территориальную громаду. В зоне поражения оказалось частное предприятие. 

32-летний сотрудник из-за полученных телесных повреждений скончался по дороге в медицинское учреждение. Еще трое мужчин и две женщины в возрасте от 55 до 70 лет госпитализированы с осколочными ранениями конечностей и шеи, переломом, разрывом артерии и проникающими ранами грудной клетки.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Один из пострадавших сейчас находится в тяжелом состоянии. Кроме того, взрывами повреждены здание предприятия и автомобили.

Начато расследование

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры для фиксации военных преступлений РФ против мирного населения региона.

Россия обстреливает населенные пункты Украины

Российские войска во вторник днем, 27 февраля, обстреляли село Велетенское Херсонской области. В результате атаки погибла местная жительница.

Также из-за сегодняшнего обстрела кафиров в Сумской области погибли двое полицейских. Еще шесть следователей получили ранения, сейчас они находятся в больнице.

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