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Росіяни вдарили по передмістю Полтави, під завалами можуть бути люди

Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники вдарили по Полтавському району та влучили у цивільну інфраструктуру. Внаслідок атаки є постраждалі.

Про це заявив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис Telegram.

"За попередньою інформацією, ворог влучив у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі", - заявив він. 

За словами Проніна, є постраждалі, а під завалами будівлі можуть перебувати люди. 

Зазначимо, що до цього Повітряні сили ЗСУ повідомляли про швидкісну ціль через Сумщину в напрямку Полтавської області. 

Атаки на Полтавську область

7 червня внаслідок ворожого обстрілу у Полтавському районі зруйновано приватний будинок. Рятувальники витягли з-під завалів жінку, яка, на жаль, померла у лікарні від отриманих травм.

Це не перший випадок, коли російські окупанти цілеспрямовано б'ють по цивільній інфраструктурі України.

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