RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне ударили по пригороду Полтавы, под завалами могут быть люди

Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики ударили по Полтавскому району и попали в гражданскую инфраструктуру. В результате атаки есть пострадавшие.

Об этом заявил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение Telegram.

"По предварительной информации, враг попал в гражданскую инфраструктуру в Полтавском районе", - заявил он. 

По словам Пронина, есть пострадавшие, а под завалами здания могут находиться люди. 

Отметим, что до этого Воздушные силы ВСУ сообщали о скоростной цели через Сумскую область в направлении Полтавской области. 

Атаки на Полтавскую область

7 июня в результате вражеских обстрелов в Полтавском районе разрушен частный дом. Спасатели извлекли из-под завалов женщину, которая, к сожалению, скончалась в больнице от полученных травм.

Это не первый случай, когда российские оккупанты целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Полтавская областьВойна в УкраинеВойна России против Украины