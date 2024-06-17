Россияне ударили по пригороду Полтавы, под завалами могут быть люди

"По предварительной информации, враг попал в гражданскую инфраструктуру в Полтавском районе", - заявил он.

По словам Пронина, есть пострадавшие, а под завалами здания могут находиться люди.

Отметим, что до этого Воздушные силы ВСУ сообщали о скоростной цели через Сумскую область в направлении Полтавской области.