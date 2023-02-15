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Росіяни вдарили по п'ятиповерхівці у Покровську: є постраждалі

Фото: росіяни сьогодні обстріляли Покровськ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Кремлівські війська сьогодні, 15 лютого, обстріляли Покровськ Донецької області. Російський снаряд влучив у п'ятиповерховий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк підтвердив удар по місту. За його словами, внаслідок атаки ворога є постраждалі.

"О десятій годині було влучання у житловий будинок. П'ятого поверху у будинку майже немає. За попередньою інформацією є поранені", - сказав він.

На місці влучання працюють рятувальники, які розбирають завали.

Оновлено

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко зазначив, що ворог знову застосував ракети. Зі зруйнованого будинку рятувальникам вдалося евакуювати двох людей.

Фото: росіяни обстріли будинок у Покровську (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Нагадаємо, 13 лютого росіяни масовано обстріляли Покровськ Донецької області, внаслідок чого пошкоджено близько 15 будинків.

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