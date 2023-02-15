Росіяни вдарили по п'ятиповерхівці у Покровську: є постраждалі

Начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк підтвердив удар по місту. За його словами, внаслідок атаки ворога є постраждалі.

"О десятій годині було влучання у житловий будинок. П'ятого поверху у будинку майже немає. За попередньою інформацією є поранені", - сказав він.

На місці влучання працюють рятувальники, які розбирають завали.

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Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко зазначив, що ворог знову застосував ракети. Зі зруйнованого будинку рятувальникам вдалося евакуювати двох людей.

Фото: росіяни обстріли будинок у Покровську (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Нагадаємо, 13 лютого росіяни масовано обстріляли Покровськ Донецької області, внаслідок чого пошкоджено близько 15 будинків.

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