Росіяни вдарили по одному із сіл Сумської області: є руйнування (фото)

Російські війська у четвер, 22 грудня, обстріляли прикордонне село Іскрисківщина на Сумщині. Вибухи пошкодили приватні будинки та інші цивільні об'єкти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Окупанти відкрили вогонь з мінометів, внаслідок чого 16 хв розірвалися на вулицях та поблизу житлових будинків.
"Були прямі влучення в дах Будинку культури. Вибухи значно пошкодили два приватні будинки місцевих мешканців: там розбиті всі вікна, руйнування веранда. Ворожі міни також пошкодили місцеву крамницю та електромережі", - розповів Живицький.
Фото: наслідки обстрілу Сумської області 22 грудня (t.me/Zhyvytskyy)
Нагадаємо, відучора, 22 грудня, на Сумщині всі сигнали повітряної тривоги супроводжуються додатковим дублюванням повідомлень про загрозу з гучномовців.
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