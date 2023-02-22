ua ru
Ср, 22 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне ударили по Очакову и Куцурубской общине: есть тяжелораненый

Новина українською →
Николаев, Среда 22 февраля 2023 08:30
Россияне ударили по Очакову и Куцурубской общине: есть тяжелораненый Фото: россияне ударили по Очакову и Куцурубской общине (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 21 февраля, российские оккупанты обстреляли Очаков и Куцурубскую общину Николаевской области. Есть тяжелораненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

Так, вчера, 21 февраля, в 11:58 враг совершил обстрел населенного пункта Очаковской общины.

"Один человек получил тяжелые ранения", - рассказал он.

Также, по словам Кима, в 12:12 враг наносил удары с РСЗО по населенному пункту Куцурубской общины.

"Попадание зафиксировано по открытой территории. Пострадавших и разрушений нет", - добавил глава региона.

Как сообщалось, по данным на утро понедельника, 20 февраля, российские оккупанты обстреляли Куцурубскую и Очаковскую общины. В первой – поврежден дом.

Напомним, на утро воскресенья, 19 февраля, российские оккупанты обстреляли Очаковскую и Куцурубскую общины Николаевской области. В Николаеве без атак.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская область
NEWS
ВСУ успешно контратаковали у Кременной и Авдеевки: карты боев ISW
ВСУ успешно контратаковали у Кременной и Авдеевки: карты боев ISW
DAILY
Клуб без интереса. Чью сторону приняли постсоветские страны в войне РФ против Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Клуб без интереса. Чью сторону приняли постсоветские страны в войне РФ против Украины