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Росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури в Кіровоградській області, спалахнула пожежа

Фото: росіяни вдарили по Кіровоградській області (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти в ніч на 2 лютого атакували дронами об'єкт інфраструктури у Кіровоградській області. Там спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України у Telegram та речницю Сил оборони півдня Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Зазначається, що у Кіровоградській області цієї ночі знищили три "Шахеди", але було влучання. Росіяни поцілили в інфраструктурний об'єкт.

"Відбулося влучання в об'єкт інфраструктури. Пожежа, яка спалахнула, вже локалізована. Люди не постраждали - це найголовніше. Зрозуміло, що ворог б'є по тих регіонах, які можуть підтримувати прифронтові території", - сказала речниця Наталія Гуменюк, коментуючи нічну атаку.

За її словами, характерною ознакою сьогоднішньої атаки було те, що росіяни спрямували "Шахеди" на прифронтові території. Зокрема, у Херсонській області було збито два дрони.

"Робота протиповітряної оборони тривала дуже потужно і довго. Це знову ж таки виснаження наших систем. Майже 6 годин маневрували безпілотники", - зазначила вона.

Що відомо про нічну атаку

Цієї ночі російські окупанти випустили по Україні 24 дрони-камікадзе. Сили ППО збили 11 "Шахедів". Ще щонайменше 7 дронів не досягли своїх цілей і зникли локаційно.

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що удар було спрямовано по об’єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині. Відомо, що у Кривому Розі пошкоджена підстанція.

У Кривому Розі без світла залишилися майже 100 тисяч абонентів, також знеструмлені дві шахти.

 

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