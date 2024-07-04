Росіяни вдарили по Новогродівці Донецької області: поранено чотирьох дітей

Росіяни вбивають мирних українців

Нагадаємо, російські окупанти під час своїх обстрілів ціляться по цивільній інфраструктурі України. З цієї причини в результаті атак часто бувають поранені та загиблі.

За даними Моніторингової місії ООН з прав людини, у травні кількість загиблих цивільних в Україні в результаті війни стала найбільшою за рік. Вона становила 436 осіб.

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