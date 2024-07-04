Росіяни вдарили по Новогродівці Донецької області: поранено чотирьох дітей

Російські окупанти сьогодні, 4 липня, увечері кілька разів вдарили по місту Новогродівка Донецької області. Четверо дітей постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна в Telegram.
За його словами, у Новогродівці FPV-дрон влучив у двоповерхову будівлю. Потім росіяни накрили місто вогнем з "Ураганів".
Фото: наслідки удару по Новогродівці (t.me/VadymFilashkin)
Усього дев'ять осіб отримали поранення, зокрема четверо дітей. Їх доправили до лікарні.
Філашкін наголосив, що навіть у відносно віддалених від фронту містах Донецької області зберігається загроза обстрілів. Тому він закликав місцевих жителів евакуюватись.
Нагадаємо, російські окупанти під час своїх обстрілів ціляться по цивільній інфраструктурі України. З цієї причини в результаті атак часто бувають поранені та загиблі.
За даними Моніторингової місії ООН з прав людини, у травні кількість загиблих цивільних в Україні в результаті війни стала найбільшою за рік. Вона становила 436 осіб.
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