Россияне ударили по Новогродовке Донецкой области: ранены четверо детей

По его словам, в Новогродовке FPV-дрон попал по двухэтажному зданию. Затем россияне накрыли город огнем из "Ураганов".

Фото: последствия удара по Новогродовке (t.me/VadymFilashkin)

Всего девять человек получили ранения, в том числе четверо детей. Их доставили в больницу.

Филашкин подчеркнул, что даже в относительно отдаленных от фронта городах Донецкой области сохраняется угроза обстрелов. Поэтому он призвал местных жителей эвакуироваться.