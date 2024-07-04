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Россияне ударили по Новогродовке Донецкой области: ранены четверо детей

Фото: россияне обстреляли Новогродовку Донецкой области (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 4 июля, вечером несколько раз ударили по городу Новогродовка Донецкой области. Четверо детей пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина в Telegram.

По его словам, в Новогродовке FPV-дрон попал по двухэтажному зданию. Затем россияне накрыли город огнем из "Ураганов". 

 

Фото: последствия удара по Новогродовке (t.me/VadymFilashkin)

Всего девять человек получили ранения, в том числе четверо детей. Их доставили в больницу. 

Филашкин подчеркнул, что даже в относительно отдаленных от фронта городах Донецкой области сохраняется угроза обстрелов. Поэтому он призвал местных жителей эвакуироваться. 

Россияне убивают мирных украинцев

Напомним, российские оккупанты во время своих обстрелов целятся по гражданской инфраструктуре Украины. По этой причине в результате атак часто бывают раненые и погибшие.

Согласно данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, в мае количество погибших гражданских в Украине в результате войны стало самым большим за год. Оно составило 436 человек.

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