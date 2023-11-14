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Росіяни вдарили по Нікополю трьома дронами-камікадзе: є загиблий та поранений

Фото: росіяни вдарили по Нікополю трьома дронами-камікадзе (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські окупанти завдали удару по Нікополю Дніпропетровської області трьома дронами-камікадзе. Внаслідок атаки одна людина загинула, також є поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Російські терористи вдарили по Нікополю трьома дронами-камікадзе. Постраждав 72-річний чоловік. Він в лікарні в стані середньої тяжкості", - повідомив Лисак.

Окрім того, внаслідок ворожої атаки одна людина загинула.

Щодо руйнувань дані уточнюються.

Обстріли Нікополя

Нікополь Дніпропетровської області нині перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега Дніпра і б'ють, зокрема, із тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Так, 21 жовтня російські військові вкотре вдарили по Нікополю з важкої артилерії. Тоді одна людина загинула. Також під час удару по гімназії в Нікополі 11 жовтня загинули четверо людей.

Також повідомлялося, що 3 листопада війська РФ з артилерії обстріляли Нікопольський район, внаслідок чого були руйнування та поранені.

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Війна Росії проти Україниатака дронівНікопольДніпропетровська область