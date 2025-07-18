Росіяни вдарили по локомотиву з цивільним вантажем у Придніпровській залізниці (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента (ОП) Андрія Єрмака.

"Сьогодні росіяни вдруге за добу атакували локомотив на Придніпровській залізниці, який перевозив цивільний вантаж. Це спланований терор проти цивільної логістики, а також залізничників", - написав Єрмак.

Він додав, що агресивні методи Росії лише демонструють, що країна-терорист не має жодних планів завершувати війну, у зв'язку з чим ворога необхідно зламати економічно та шляхом знищення його військово-промислового комплексу (ВПК).