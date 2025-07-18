Росіяни вдарили по локомотиву з цивільним вантажем у Придніпровській залізниці (фото)
Російські терористи обстріляли локомотив на Придніпровській залізниці, який перевозив цивільний вантаж.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента (ОП) Андрія Єрмака.
"Сьогодні росіяни вдруге за добу атакували локомотив на Придніпровській залізниці, який перевозив цивільний вантаж. Це спланований терор проти цивільної логістики, а також залізничників", - написав Єрмак.
Він додав, що агресивні методи Росії лише демонструють, що країна-терорист не має жодних планів завершувати війну, у зв'язку з чим ворога необхідно зламати економічно та шляхом знищення його військово-промислового комплексу (ВПК).
Обстріли України з боку Росії
Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) регулярно вдається до обстрілів території України. Для атак терористи застосовують ракети різних типів, безпілотні літальні апарати (БпЛА), ракети різних типів й артилерію. До атак дронів ворог вдається щоночі. У ніч на 18 липня ворог запустив 35 БпЛА з двох напрямків.
Зокрема сьогодні ворог поцілив по електровозу "Укрзалізниці" (УЗ) внаслідок чого загинув машиніст.
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