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Росіяни вдарили по локомотиву з цивільним вантажем у Придніпровській залізниці (фото)

П'ятниця 18 липня 2025 13:54
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Росіяни вдарили по локомотиву з цивільним вантажем у Придніпровській залізниці (фото) Фото: наслідки атаки на локомотив (t.me/ermaka2022)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи обстріляли локомотив на Придніпровській залізниці, який перевозив цивільний вантаж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента (ОП) Андрія Єрмака.

"Сьогодні росіяни вдруге за добу атакували локомотив на Придніпровській залізниці, який перевозив цивільний вантаж. Це спланований терор проти цивільної логістики, а також залізничників", - написав Єрмак.

Він додав, що агресивні методи Росії лише демонструють, що країна-терорист не має жодних планів завершувати війну, у зв'язку з чим ворога необхідно зламати економічно та шляхом знищення його військово-промислового комплексу (ВПК).

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) регулярно вдається до обстрілів території України. Для атак терористи застосовують ракети різних типів, безпілотні літальні апарати (БпЛА), ракети різних типів й артилерію. До атак дронів ворог вдається щоночі. У ніч на 18 липня ворог запустив 35 БпЛА з двох напрямків.

Зокрема сьогодні ворог поцілив по електровозу "Укрзалізниці" (УЗ) внаслідок чого загинув машиніст.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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