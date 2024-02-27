Росіяни вдарили по підприємству в Курахівській громаді: є загиблий, багато поранених
Російські війська сьогодні, 27 лютого, вдарили по Курахівській громаді в Донецькій області. Унаслідок цього загинула людина, ще п'ятеро дістали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.
Били з артилерії
Росіяни обстріляли зі ствольної артилерії Курахівську міську територіальну громаду. У зоні ураження опинилося приватне підприємство.
32-річний співробітник через отримані тілесні ушкодження помер дорогою до медичного закладу. Ще трьох чоловіків і двох жінок віком від 55 до 70 років госпіталізували з осколковими пораненнями кінцівок і шиї, переломом, розривом артерії та проникаючими ранами грудної клітки.
Фото: Наслідки ударів (facebook.com/don.gp.gov.ua)
Один із постраждалих зараз перебуває у важкому стані. Крім того, вибухами пошкоджено будівлю підприємства та автомобілі.
Розпочато розслідування
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Прокурори продовжують вживати всіх можливих і належних заходів для фіксації воєнних злочинів РФ проти мирного населення регіону.
Росія обстрілює населені пункти України
Російські війська у вівторок вдень, 27 лютого, обстріляли село Велетенське Херсонської області. Унаслідок атаки загинула місцева жителька.
Також через сьогоднішній обстріл окупантів у Сумській області загинули двоє поліцейських. Ще шестеро слідчих дістали поранення, зараз вони перебувають у лікарні.
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