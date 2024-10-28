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Росіяни вдарили по Кривому Рогу балістикою

Ілюстративне фото: у Кривому Розі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 28 жовтня, завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Ймовірно, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака у Telegram та голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула у Telegram.

"Ракетна атака на Кривий Ріг. Попередньо є постраждалі. Деталі з'ясовуємо", - написав він.

Він також наголосив, що повітряна тривога продовжується, тому місцевим жителям необхідно залишатися в укриттях.

У свою чергу Вілкул закликав місцевих жителів не знімати наслідки російського удару і не публікувати кадри в мережі.

Новина доповнюється…

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Кривий РігВійна в УкраїніРакетний удар