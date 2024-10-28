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Россияне ударили по Кривому Рогу баллистикой

Иллюстративное фото: в Кривом Роге прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 28 октября, нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Вероятно, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака в Telegram и главу Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула в Telegram.

"Ракетная атака на Кривой Рог. Предварительно есть пострадавшие. Детали выясняем", - написал он. 

Он также подчеркнул, что воздушная тревога продолжается, поэтому местным жителям необходимо оставаться в укрытиях. 

В свою очередь Вилкул призвал местных жителей не снимать последствия российского удара и не публиковать кадры в сети. 

Новость дополняется…

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Кривой РогВойна в УкраинеРакетный удар