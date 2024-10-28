Россияне ударили по Кривому Рогу баллистикой

"Ракетная атака на Кривой Рог. Предварительно есть пострадавшие. Детали выясняем", - написал он.

Он также подчеркнул, что воздушная тревога продолжается, поэтому местным жителям необходимо оставаться в укрытиях.

В свою очередь Вилкул призвал местных жителей не снимать последствия российского удара и не публиковать кадры в сети.

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