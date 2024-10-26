Росіяни вдарили по Костянтинівці: постраждали поліцейські

Російські військові сьогодні завдали удару по Костянтинівці Донецької області. В результаті ворожого обстрілу постраждали працівники поліції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру та заяву українського президента Володимира Зеленського.
За даними прокуратури, сьогодні о 15:40 російські війська скинули дві авіабомби на Костянтинівку.
За попередніми даними, окупанти атакували населений пункт "ФАБ-250" з УМПК.
"В зоні ураження опинилась житлова забудова. Внаслідок обстрілу тілесні ушкодження, несумісні з життям, дістав 38-річний місцевий житель. Крім того, мінно-вибухові травми й контузію отримали чоловік та двоє жінок віком 55, 67 і 73 років", - повідомили в прокуратурі.
Водночас у місті пошкоджено фасади багатоповерхових та приватних будинків, автомобілі, адмінбудівлі, лінії електромережі та газопровід.
Тим часом Зеленський повідомив, що в результаті удару було поранено правоохоронців.
"Сьогодні завдано удару по Костянтинівці - Донецька область. Четверо працівників поліції постраждали", - заявив він.
Нагадаємо, що російські війська щоденно продовжують посилювати штурми, намагаючись прорвати українську оборону Часового Яру і тим самим забезпечити собі рух на Костянтинівку.
Про можливу загрозу для Костянтинівки й від чого залежить просування агресора в бік міста, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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