UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Росіяни вдарили по Костянтинівці: постраждали поліцейські

Фото: Росіяни вдарили по Костянтинівці (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові сьогодні завдали удару по Костянтинівці Донецької області. В результаті ворожого обстрілу постраждали працівники поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру та заяву українського президента Володимира Зеленського.

За даними прокуратури, сьогодні о 15:40 російські війська скинули дві авіабомби на  Костянтинівку.

За попередніми даними, окупанти атакували населений пункт "ФАБ-250" з УМПК.

"В зоні ураження опинилась житлова забудова. Внаслідок обстрілу тілесні ушкодження, несумісні з життям, дістав 38-річний місцевий житель. Крім того, мінно-вибухові травми й контузію отримали чоловік та двоє жінок віком 55, 67 і 73 років", - повідомили в прокуратурі.

Водночас у місті пошкоджено фасади багатоповерхових та приватних будинків, автомобілі, адмінбудівлі, лінії електромережі та газопровід. 

Тим часом Зеленський повідомив, що в результаті удару було поранено правоохоронців. 

"Сьогодні завдано удару по Костянтинівці - Донецька область. Четверо працівників поліції постраждали", - заявив він.

Чому росіяни б'ють по Костянтинівці

Нагадаємо, що російські війська щоденно продовжують посилювати штурми, намагаючись прорвати українську оборону Часового Яру і тим самим забезпечити собі рух на Костянтинівку.

Про можливу загрозу для Костянтинівки й від чого залежить просування агресора в бік міста, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КонстантиновкаВійна Росії проти УкраїниОкупанти