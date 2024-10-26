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Россияне ударили по Константиновке: пострадали полицейские

Украина, Суббота 26 октября 2024 20:23
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Россияне ударили по Константиновке: пострадали полицейские Фото: Россияне ударили по Константиновке (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные сегодня нанесли удар по Константиновке Донецкой области. В результате вражеских обстрелов пострадали сотрудники полиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру и заявление украинского президента Владимира Зеленского.

По данным прокуратуры, сегодня в 15:40 российские войска сбросили две авиабомбы на Константиновку.

По предварительным данным, оккупанты атаковали населенный пункт "ФАБ-250" с УМПК.

"В зоне поражения оказалась жилищная застройка. В результате обстрела телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получил 38-летний местный житель. Кроме того, минно-взрывные травмы и контузию получили мужчина и две женщины в возрасте 55, 67 и 73 лет", - сообщили в прокуратуре.

В то же время в городе повреждены фасады многоэтажных и частных домов, автомобили, админздания, линии электросети и газопровод.

Между тем Зеленский сообщил, что в результате удара были ранены правоохранители.

"Сегодня нанесен удар по Константиновке - Донецкая область. Четверо работников полиции пострадали", - заявил он.

Почему россияне бьют по Константиновке

Напомним, что российские войска ежедневно продолжают усугублять штурмы, пытаясь прорвать украинскую оборону Часового Яра и тем самым обеспечить себе движение на Константиновку.

О возможной угрозе для Константиновки и от чего зависит продвижение агрессора в сторону города, можно узнать в материале РБК-Украина.

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