Россияне ударили по Константиновке: пострадали полицейские
Российские военные сегодня нанесли удар по Константиновке Донецкой области. В результате вражеских обстрелов пострадали сотрудники полиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру и заявление украинского президента Владимира Зеленского.
По данным прокуратуры, сегодня в 15:40 российские войска сбросили две авиабомбы на Константиновку.
По предварительным данным, оккупанты атаковали населенный пункт "ФАБ-250" с УМПК.
"В зоне поражения оказалась жилищная застройка. В результате обстрела телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получил 38-летний местный житель. Кроме того, минно-взрывные травмы и контузию получили мужчина и две женщины в возрасте 55, 67 и 73 лет", - сообщили в прокуратуре.
В то же время в городе повреждены фасады многоэтажных и частных домов, автомобили, админздания, линии электросети и газопровод.
Между тем Зеленский сообщил, что в результате удара были ранены правоохранители.
"Сегодня нанесен удар по Константиновке - Донецкая область. Четверо работников полиции пострадали", - заявил он.
Почему россияне бьют по Константиновке
Напомним, что российские войска ежедневно продолжают усугублять штурмы, пытаясь прорвать украинскую оборону Часового Яра и тем самым обеспечить себе движение на Константиновку.
О возможной угрозе для Константиновки и от чего зависит продвижение агрессора в сторону города, можно узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.