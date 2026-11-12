Росіяни вдарили по Києву балістикою, у столиці пролунали вибухи

Близько 01:00 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Невдовзі в Києві пролунали вибухи.

У КМВА закликали киян негайно пройти в укриття і залишатися там до відбою тривоги. Балістична загроза в столиці означає червоний рівень небезпеки.