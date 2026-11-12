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Росіяни вдарили по Києву балістикою, у столиці пролунали вибухи

01:06 12.11.2026 Чт
1 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: киян просять залишатися в безпечних місцях (Getty Images)

У ніч на 12 листопада Росія атакувала Київ балістичними ракетами, у столиці пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили попередили про загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Київську міську військову адміністрацію.

Близько 01:00 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Невдовзі в Києві пролунали вибухи.

У КМВА закликали киян негайно пройти в укриття і залишатися там до відбою тривоги. Балістична загроза в столиці означає червоний рівень небезпеки.

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