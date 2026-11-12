Россияне ударили по Киеву баллистикой, в столице раздались взрывы

Около 1:00 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. Вскоре в Киеве раздались взрывы.

В КМВА призвали киевлян немедленно пройти в укрытие и оставаться там до отбоя тревоги. Баллистическая угроза в столице означает красный уровень опасности.