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Росіяни вдарили касетними боєприпасами по Чернігівській області, є постраждалі

Понеділок 13 травня 2024 14:27
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Росіяни вдарили касетними боєприпасами по Чернігівській області, є постраждалі Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники вдарили касетними боєприпасами по Чернігівській області. Внаслідок атаки постраждали три людини.

Про це заявив голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Сьогодні близько 11 години ворог завдав масований удар касетними боєприпасами по Сновській громаді", - заявив він.

Попередньо, трьох мирних мешканців поранено.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено будинки, авто, цивільну інфраструктуру.

Обстріли Чернігівської області

Російські війська вторглися до Чернігівської області 24 лютого 2022 року, намагаючись захопити Чернігів та інші міста. Українські сили чинили запеклий опір, битва за Чернігів тривала до початку квітня.

Місто зазнало значних руйнувань внаслідок обстрілів, багато жителів були змушені евакуюватися.

17 квітня росіяни в черговий раз обстріляли Чернігів, внаслідок чого загинули 17 осіб. Детальніше про ту атаку - за посиланням.

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