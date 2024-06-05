Росіяни вдарили КАБом біля магазину у Донецькій області, є загиблий та поранені

Сьогодні, 5 червня, російські окупанти вдарили керованою авіаційною бомбою (КАБ) поруч з продовольчим магазином у місті Торецьк Донецької області. Внаслідок обстрілу є загиблий та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Донецької обласної прокуратури.

Удар стався близько о 10:20. Ворог скинув "КАБ-250" поруч з продовольчим магазином. Внаслідок атаки загинув 44-річний чоловік, який отримав поранення несумісні з життям.

Зокрема поранення отримали четверо жінок віком від 68 до 86 років. Усіх було госпіталізовано. Наразі їм надається кваліфікована медична допомога.

Обстріли України

У ніч на 5 червня російські терористи застосували проти України 27 ударних БпЛА типу Shahed-131/136. Дрони запускали з російського Курська, а також тимчасово окупованого Криму.

До відбиття атаки були залучені зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та РЕБ Повітряних сил.

Загалом вдалось знищили 22 БпЛА у: