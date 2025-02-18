Росіяни вдарили КАБ по селищу в Харківській області: зруйнована адмінбудівля

Росія завдала авіаційного удару по селищу Золочів Богодухівської громади. наслідок вибуху зруйнована адмінбудівля, пошкоджено житлові будинки та об’єкти торгівлі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
Сьогодні, 18 лютого, російська авіація здійснила удар по селищу Золочів, розташованому в межах Богодухівської громади Харківської області.
В результаті вибуху було повністю зруйновано адміністративну будівлю, а також пошкоджено ряд сусідніх об’єктів: будинок культури, двоповерховий житловий будинок та кілька об'єктів торгівлі.
Фото: ДСНС України (https://t.me/dsns_telegram)
Рятувальні служби спільно з місцевими комунальними службами оперативно розпочали роботи з розбору завалів зруйнованої будівлі.
За попередніми даними, жертв та постраждалих внаслідок нападу немає.
У січні російські окупанти здійснили авіаудар по селищу Золочів Богодухівського району Харківської області. Внаслідок атаки постраждала 14-річна дівчинка.
В обласній військовій адміністрації повідомили, що для нападу загарбники використали керовану авіаційну бомбу, яка вразила територію біля приватного будинку.
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