Росіяни вдарили КАБ по селищу в Харківській області: зруйнована адмінбудівля

Сьогодні, 18 лютого, російська авіація здійснила удар по селищу Золочів, розташованому в межах Богодухівської громади Харківської області.

В результаті вибуху було повністю зруйновано адміністративну будівлю, а також пошкоджено ряд сусідніх об’єктів: будинок культури, двоповерховий житловий будинок та кілька об'єктів торгівлі.

Фото: ДСНС України (https://t.me/dsns_telegram)

Рятувальні служби спільно з місцевими комунальними службами оперативно розпочали роботи з розбору завалів зруйнованої будівлі.

За попередніми даними, жертв та постраждалих внаслідок нападу немає.