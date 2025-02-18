Росіяни вдарили КАБ по селищу в Харківській області: зруйнована адмінбудівля

Фото: Росіяни вдарили КАБ по селищу в Харківській області (facebook.com_DSNSSUMY)

Росія завдала авіаційного удару по селищу Золочів Богодухівської громади. наслідок вибуху зруйнована адмінбудівля, пошкоджено житлові будинки та об’єкти торгівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Сьогодні, 18 лютого, російська авіація здійснила удар по селищу Золочів, розташованому в межах Богодухівської громади Харківської області. В результаті вибуху було повністю зруйновано адміністративну будівлю, а також пошкоджено ряд сусідніх об’єктів: будинок культури, двоповерховий житловий будинок та кілька об'єктів торгівлі. Фото: ДСНС України (https://t.me/dsns_telegram) Рятувальні служби спільно з місцевими комунальними службами оперативно розпочали роботи з розбору завалів зруйнованої будівлі. За попередніми даними, жертв та постраждалих внаслідок нападу немає.