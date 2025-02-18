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Росіяни вдарили КАБ по селищу в Харківській області: зруйнована адмінбудівля

Вівторок 18 лютого 2025 15:10
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Росіяни вдарили КАБ по селищу в Харківській області: зруйнована адмінбудівля Фото: Росіяни вдарили КАБ по селищу в Харківській області (facebook.com_DSNSSUMY)
Автор: Владислава Ткаченко

Росія завдала авіаційного удару по селищу Золочів Богодухівської громади. наслідок вибуху зруйнована адмінбудівля, пошкоджено житлові будинки та об’єкти торгівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Сьогодні, 18 лютого, російська авіація здійснила удар по селищу Золочів, розташованому в межах Богодухівської громади Харківської області.

В результаті вибуху було повністю зруйновано адміністративну будівлю, а також пошкоджено ряд сусідніх об’єктів: будинок культури, двоповерховий житловий будинок та кілька об'єктів торгівлі.

Фото: ДСНС України (https://t.me/dsns_telegram)

Рятувальні служби спільно з місцевими комунальними службами оперативно розпочали роботи з розбору завалів зруйнованої будівлі.

За попередніми даними, жертв та постраждалих внаслідок нападу немає.

Обстріл Залочіва

У січні російські окупанти здійснили авіаудар по селищу Золочів Богодухівського району Харківської області. Внаслідок атаки постраждала 14-річна дівчинка.

В обласній військовій адміністрації повідомили, що для нападу загарбники використали керовану авіаційну бомбу, яка вразила територію біля приватного будинку.

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