Россияне ударили КАБ по поселку в Харьковской области: разрушено админздание
Россия нанесла авиационный удар по поселку Золочев Богодуховской громады. в результате взрыва разрушено админздание, повреждены жилые дома и объекты торговли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
Сегодня, 18 февраля, российская авиация осуществила удар по поселку Золочев, расположенному в пределах Богодуховской громады Харьковской области.
В результате взрыва было полностью разрушено административное здание, а также поврежден ряд соседних объектов: дом культуры, двухэтажный жилой дом и несколько объектов торговли.
Фото: ГСЧС Украины (https://t.me/dsns_telegram)
Спасательные службы совместно с местными коммунальными службами оперативно начали работы по разбору завалов разрушенного здания.
По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате нападения нет.
Обстрел Залочева
В январе российские оккупанты совершили авиаудар по поселку Золочев Богодуховского района Харьковской области. В результате атаки пострадала 14-летняя девочка.
В областной военной администрации сообщили, что для нападения захватчики использовали управляемую авиационную бомбу, которая поразила территорию возле частного дома.
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