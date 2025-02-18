Россияне ударили КАБ по поселку в Харьковской области: разрушено админздание

Россия нанесла авиационный удар по поселку Золочев Богодуховской громады. в результате взрыва разрушено админздание, повреждены жилые дома и объекты торговли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Сегодня, 18 февраля, российская авиация осуществила удар по поселку Золочев, расположенному в пределах Богодуховской громады Харьковской области.

В результате взрыва было полностью разрушено административное здание, а также поврежден ряд соседних объектов: дом культуры, двухэтажный жилой дом и несколько объектов торговли.

Фото: ГСЧС Украины (https://t.me/dsns_telegram)

Спасательные службы совместно с местными коммунальными службами оперативно начали работы по разбору завалов разрушенного здания.

По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате нападения нет.