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Россияне ударили КАБ по поселку в Харьковской области: разрушено админздание

Вторник 18 февраля 2025 15:10
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Россияне ударили КАБ по поселку в Харьковской области: разрушено админздание Фото: Россияне ударили КАБ по поселку в Харьковской области (facebook.com_DSNSSUMY)
Автор: Владислава Ткаченко

Россия нанесла авиационный удар по поселку Золочев Богодуховской громады. в результате взрыва разрушено админздание, повреждены жилые дома и объекты торговли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Сегодня, 18 февраля, российская авиация осуществила удар по поселку Золочев, расположенному в пределах Богодуховской громады Харьковской области.

В результате взрыва было полностью разрушено административное здание, а также поврежден ряд соседних объектов: дом культуры, двухэтажный жилой дом и несколько объектов торговли.

Фото: ГСЧС Украины (https://t.me/dsns_telegram)

Спасательные службы совместно с местными коммунальными службами оперативно начали работы по разбору завалов разрушенного здания.

По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате нападения нет.

Обстрел Залочева

В январе российские оккупанты совершили авиаудар по поселку Золочев Богодуховского района Харьковской области. В результате атаки пострадала 14-летняя девочка.

В областной военной администрации сообщили, что для нападения захватчики использовали управляемую авиационную бомбу, которая поразила территорию возле частного дома.

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