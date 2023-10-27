ua en ru
Сб, 28 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни вдарили по Ізюму двома ракетами "Іскандер": з'явилися нові фото наслідків атаки

Ізюм, Харківська область, П'ятниця 27 жовтня 2023 11:03
UA EN RU
Росіяни вдарили по Ізюму двома ракетами "Іскандер": з'явилися нові фото наслідків атаки Фото: росіяни вдарили по Ізюму двома ракетами "Іскандер" (t.me/synegubov)
Автор: Тетяна Степанова

Російські окупанти цієї ночі атакували Ізюм у Харківській області двома ракетами, попередньо "Іскандерами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Харківської обласної прокуратури.

"За даними слідства, 26 жовтня приблизно о 23:30 російські військові обстріляли м. Ізюм. Попередньо, удар був двома ракетами типу "Іскандер", - йдеться в повідомленні.

Як вже відомо, внаслідок удару пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу ДСНС та низку житлових будинків. Також отримали поранення вісім рятувальників.

Фото: наслідки удару по Ізюму (t.me/prokuratura_kharkiv)

Обстріл Ізюма

Російські війська вночі 27 жовтня вкотре атакували Харківську область. Окупанти завдали удару по пожежній частині в місті Ізюм.

Внаслідок атаки постраждали вісім рятувальників, четверо з них перебувають у лікарні. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Також пошкоджено саму будівлю та 13 одиниць пожежної техніки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харков Війна Росії проти України ракетный удар
NEWS
Росія планує інформатаку проти Умєрова
Росія планує інформатаку проти Умєрова
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ