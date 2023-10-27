Россияне ударили по Изюму двумя ракетами "Искандер": появились новые фото последствий атаки

Российские оккупанты этой ночью атаковали Изюм в Харьковской области двумя ракетами, предварительно "Искандерами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Харьковской областной прокуратуры.

"По данным следствия, 26 октября примерно в 23:30 российские военные обстреляли Изюм. Предварительно, удар был двумя ракетами типа "Искандер", - говорится в сообщении.

Как уже известно, в результате удара повреждено здание пожарно-спасательного подразделения ГСЧС и ряд жилых домов. Также получили ранения восемь спасателей.

Фото: последствия удара по Изюму (t.me/prokuratura_kharkiv)

Обстрел Изюма

Российские войска ночью 27 октября в очередной раз атаковали Харьковскую область. Оккупанты нанесли удар по пожарной части в городе Изюм .

В результате атаки пострадали восемь спасателей, четверо из них находятся в больнице. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Также повреждено само здание и 13 единиц пожарной техники.