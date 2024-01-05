Росіяни вдарили по Херсону: спалахнув склад із гуманітаркою, четверо постраждалих

"Прилетіло по житловому будинку, а також внаслідок влучання сталася пожежа на складі, де зберігалася гуманітарна допомога", - йдеться в повідомленні ОВА.

Четверо постраждалих

Постраждала 69-річна жінка, яка відмовилася від госпіталізації.

"До лікарні звернулися троє херсонців - 22, 23 та 46 років. Нині лікарі проводять обстеження та надають допомогу потерпілим", - додали в ОВА.

Фото з місця обстрілу Херсона 5 січня (t.me/phogovua)

Обстріли Херсона

Російські війська обстрілюють Херсон і правобережжя Херсонської області навіть після того, як українські сили оборони повернули ці населені пункти під свій контроль восени 2022 року після повного захоплення регіону РФ у лютому 2022 року.

Так, 26 грудня окупанти обстріляли залізничний вокзал у Херсоні. Загинув 29-річний працівник поліції Кіровоградської області. Крім того, поранення отримали двоє працівників поліції Херсонської області та двоє цивільних.

А вночі на 5 січня російська армія вдарила трьома "шахедами" по Високому Тягінській громаді. Під обстріл потрапило модульне містечко, 7 людей постраждали.