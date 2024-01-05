Россияне ударили по Херсону: загорелся склад с гуманитаркой, четверо пострадавших

Фото с места обстрела Херсона 5 января (t.me/phogovua)

Обстрелы Херсона

Российские войска обстреливают Херсон и правобережье Херсонской области даже после того, как украинские силы обороны вернули эти населенные пункты под свой контроль осенью 2022 после полного захвата ьрегиона РФ в феврале 2022 года.

Так, 26 декабря оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне. Погиб 29-летний работник полиции Кировоградской области. Кроме того, ранения получили двое работников полиции Херсонской области и двое гражданских.

А в ночь на 5 января российская армия ударила тремя "шахедами" по Высокому Тягинской общины. Под обстрел попал модульный городок, 7 человек пострадали.