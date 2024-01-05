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Россияне ударили по Херсону: загорелся склад с гуманитаркой, четверо пострадавших

Фото: в Херсоне загорелся склад с гуманитаркой после обстрела 5 января, 4 пострадавших (t.me/phogovua)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска обстреляли Днепровский район Херсона в пятницу, 5 января. Из-за атаки загорелся склад с гуманитаркой, четыре человека пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА и Херсонскую областную прокуратуру.

"Прилетело по жилому дому, а также в результате попадания произошел пожар на складе, где хранилась гуманитарная помощь", - говорится в сообщении ОВА.

Четверо пострадавших

Пострадала 69-летняя женщина, отказавшаяся от госпитализации.

"В больницу обратились трое херсонцев - 22, 23 и 46 лет. В настоящее время врачи проводят обследование и оказывают помощь пострадавшим", - добавили в ОВА.

 Фото с места обстрела Херсона 5 января (t.me/phogovua)

Обстрелы Херсона 

Российские войска обстреливают Херсон и правобережье Херсонской области даже после того, как украинские силы обороны вернули эти населенные пункты под свой контроль осенью 2022 после полного захвата ьрегиона РФ в феврале 2022 года. 

Так, 26 декабря оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне. Погиб 29-летний работник полиции Кировоградской области. Кроме того, ранения получили двое работников полиции Херсонской области и двое гражданских.

А в ночь на 5 января российская армия ударила тремя "шахедами" по Высокому Тягинской общины. Под обстрел попал модульный городок, 7 человек пострадали.

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Херсон